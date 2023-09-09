بدء الدراسة ببرنامجي الإنجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بـ"آداب سوهاج"

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء الدراسة في برنامجي "اللغتين الإنجليزية والفرنسية" و "الترجمة التركية والفارسية" في مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 4440.

وقال النعماني إن الجامعة تخطو خطوات جادة لتفعيل العديد من البرامج الجديدة ذات جودة عالية لرفع مهارات الخريجين، مما يضمن إعداد جيل متميز يلبي احتياجات سوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة، وبما يتلاءم مع المتغيرات العالمية، موضحًا أن هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويقوم بالتدريس بها نخبة منتقاة من الأساتذة المتخصصين.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تسعى إلى التطوير المستمر للعملية التعليمية والتدريبية، مضيفًا أن تفعيل البرنامجين جاء بناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وموافقة لجنة قطاع الآداب ومجلس الجامعة، موضحًا أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة الترجمة، وقد جرى تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب، إلى أن الكلية تقدم مجموعة من البرامج التعليمية عالية المستوى لصقل مهارات الطلاب نحو سوق العمل المصري والإقليمي، موضحًا أنه تمت الموافقة أيضًا في شهر أغسطس الماضي على بدء الدراسة في برامج "السكان ونظم المعلومات الجغرافية، والدراسات البيئية والاستشعار عن بعد، وبرنامج اللغة اليونانية الحديثة وآدابها".

فيما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن وفد الجامعة شارك منذ قليل في فعاليات انطلاق “كرنفال” أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان في الفترة من ٨ حتي ١٤ سبتمبر الجاري، والذي يشارك به أكثر من ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية.

وأضاف الدكتور حسان النعماني ان هذه المشاركة تأتي تفعيلاً لدور الأنشطة الطلابية في بناء المجتمع، وتؤكد ضرورة التجمعات الطلابية التي من شأنها ابراز المواهب المختلفة، وتزيد التلاحم بين شباب الجامعات المصرية. مشيرا الي انه قد تفقد فعاليات الكرنفال الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية و مدير معهد إعداد القادة بحلوان، معرباً عن اعجابه بمشاركة وفد جامعة سوهاج متمنياً لهم التوفيق في فعاليات الأسبوع.

وذكر الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ان جامعة حلوان تستضيف اسبوع شباب الجامعات هذا العام تحت شعار ” الجمهورية الجديدة.. حلم وطن ” وتنفيذ “الكرنفال” اليوم يعد الإعلان الرسمي عن بدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات، الذي يمثل أكبر تجمع للملتقيات الشبابية في مصر.

وأوضح الدكتور محمد كمال رئيس البعثة ان فعاليات الكرنفال بدأت بافتتاح أرض الجوالة بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، وانطلق الكرنفال من أمام البوابة الرئيسية لجامعة حلوان، مروراً بشوارع الجامعة بالكامل، وقام الطلاب بعمل عروض طلابية تبرز التراث الشعبي الذي تتميز به محافظة سوهاج

وذكر صبري ابراهيم مدير عام ادارة رعاية الشباب المركزية انه شارك بالكرنفال ٢٥ طالب وطالبه من أبناء الجامعة يرتدون الزي الصعيدي والفرعوني والنوبي رافعين الأعلام في جو من البهجة والسرور والإبداع والابتكار، حيث تم تصميم عربه فرعونية تربط الحاضر بالماضي يعتليها تمثال ميريت أمون ليعبر عن التاريخ الفرعوني لمحافظة سوهاج.