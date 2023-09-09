جامعة سوهاج تشارك فى “كرنفال” أسبوع شباب الجامعات مع نظيرتها فى حلوان

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن وفد الجامعة شارك في فعاليات انطلاق “كرنفال” أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان في الفترة من ٨ حتي ١٤ سبتمبر الجاري، والذي يشارك به أكثر من ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية.

وأضاف الدكتور حسان النعماني ان هذه المشاركة تأتي تفعيلاً لدور الأنشطة الطلابية في بناء المجتمع، وتؤكد ضرورة التجمعات الطلابية التي من شأنها ابراز المواهب المختلفة، وتزيد التلاحم بين شباب الجامعات المصرية. مشيرا الي انه قد تفقد فعاليات الكرنفال الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية و مدير معهد إعداد القادة بحلوان، معرباً عن اعجابه بمشاركة وفد جامعة سوهاج متمنياً لهم التوفيق في فعاليات الأسبوع.

وذكر الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ان جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات هذا العام تحت شعار ” الجمهورية الجديدة.. حلم وطن ” وتنفيذ “الكرنفال” اليوم يعد الإعلان الرسمي عن بدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات، الذي يمثل أكبر تجمع للملتقيات الشبابية في مصر.

وأوضح الدكتور محمد كمال رئيس البعثة ان فعاليات الكرنفال بدأت بافتتاح أرض الجواله بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، وانطلق الكرنفال من أمام البوابة الرئيسية لجامعة حلوان، مروراً بشوارع الجامعة بالكامل، وقام الطلاب بعمل عروض طلابية تبرز التراث الشعبي الذي تتميز به محافظة سوهاج؟

وذكر صبري إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية انه شارك بالكرنفال ٢٥ طالب وطالبه من أبناء الجامعة يرتدون الزي الصعيدي والفرعوني والنوبي رافعين الأعلام في جو من البهجة والسرور والإبداع والابتكار،حيث تم تصميم عربه فرعونية تربط الحاضر بالماضي يعتليها تمثال ميريت أمون ليعبر عن التاريخ الفرعوني لمحافظة سوهاج.