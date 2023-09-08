بعثة جامعة سوهاج تشارك في أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

انطلقت بعثة جامعة سوهاج المشاركة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر الجاري تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. حلم وطن"، وذلك من أمام مبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم.

والتقى الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أفراد البعثة قبل مغادرتهم وحث الطلبة والطالبات على المنافسة في جميع الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن بعثة الجامعة تضم ١٥٩ فردًا، من بينهم ١١١ طالبًا وطالبة، إلى جانب هيئة الإشراف، وسوف يشارك طلاب البعثة في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

وقال رئيس الجامعة، إنه غادر أمس الفوج الأول من البعثة الذي ضم فريق الجوالة من الطلاب وهيئة الإشراف والسواعد الطلابية، وذلك للاستعداد والتجهيز للافتتاح الكشفي والمشاركة في كرنفال الجامعات، والذي سيتم تنفيذه بجامعة حلوان يوم الجمعة الموافق ٨ سبتمبر، كما غادر اليوم الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق الطلابية المشاركة بالأنشطة المختلفة بالأسبوع.

وتشارك بعثة جامعة سوهاج بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بقيادة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمد كمال خليل، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس البعثة، وصبري إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب المركزية.