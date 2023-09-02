تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بـ"علوم سوهاج"

أعلنت جامعة سوهاج، عن بدء تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بكلية العلوم، برنامج خاص بمصروفات، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تسعى دائمًا إلى استحداث برامج دراسية جديدة بمختلف كليات الجامعة، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تأهيل الطلاب والخريجيين بالمهارات والخبرات اللازمة لفتح آفاق أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، أن الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في العلوم تخصص جيولوجيا المياه، ويتم المنح بعد اجتياز الطالب عدد من المقررات الدراسية والأنشطة العلمية بنجاح بواقع ١٣٦ ساعة معتمدة، مشيرًا إلى البرنامج يفتح آفاق جديدة للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

جولة تفقدية

وفي وقتٍ سابق، أجرى رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمبنى الإدارة المركزية بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة.

وأكد النعماني، أن وضع معايير للإعتماد أو الأداء الأكاديمي في الجامعات يحتاج إلى توافر بنية تحتية قوية ومتكاملة يواكب تطورات العصر الحديث ويحقق النهوض بالمجتمع، وخلال زيارته شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية للمبنى، وإزالة أي معوقات تعوق الانتهاء من تجهيز المبنى في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن مبنى الإدارة المركزية واحد من المشروعات الإنشائية الجديدة التي يتم تنفيذها على أرض الجامعة، لاستكمال تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها.

وأوضح أشرف القاضي، أنه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مبني الإدارة المركزية وملحقاتها، الذي يقع على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضي و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.