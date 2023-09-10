الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية.. قيمة مصروفات الدراسة

الدراسة
الدراسة

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية أبرز تساؤلات أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا مع بداية شهر سبتمبر الجاري وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي لطلاب كافة المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والتجريبية.

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية والذي تم تحديده يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري حيث يستمر الفصل الدراسي الأول إلى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2024 فيما تبدأ امتحانات الترم يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 ونتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

وأكدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 أن امتحانات الصفوف النقل بالمدارس الفنية والثانوية العامة ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2023 وتستمر لمدة 15 يوم فقط في كافة محافظات الجمهورية حيث تنتهي في يوم الخميس 25 يناير 2023.

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موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجديد 2024

ووفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية فإن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للطلاب في كافة المراحل التعليمية (عربي، لغات) وينتهي الفصل الدراسي يوم الخميس 6 يونيو 2024.

وتنطلق امتحانات الترم الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراس الجديد  يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في مدارس كافة محافظات الجمهورية.

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مصروفات الدراسة 2024 للمدارس الحكومية 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات الدراسة للمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024 وفقا لما يلي:-

  • مصروفات طلاب رياض الأطفال 305 جنيهات.
  • مصروفات طلاب الصف من الأول إلى السادس الابتدائي 305 جنيهات.
  • مصروفات طلاب الصفوف الإعدادية الثلاثة 205 جنيهات.
  • مصروفات طلاب الأول الثانوي 520 جنيهت.
  • مصروفات طلاب الثاني الثانوي 505 جنيهات.
  • مصروفات طلاب الثالث الثانوي 505 جنيهات.

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