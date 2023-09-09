رابط بوابة الحكومة المصرية.. الخدمات التى تقدمها للمواطنين منها تسديد الفواتير ومتابعة التنسيق

تقدم بوابة الحكومة المصرية العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والتى يبحثون عنها خلال الفترات الماضية وتحمل هذه الروابط والخدمات التى تقوم بها بواية الحكومة المصرية مثل: خدمات دعم التموين وقنوات بديلة للخدمات الحكومية، ومبادرة البيانات الحكومية المفتوحة ومبادرة المدير التنفيذي للمعلومات بالاضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية.

رابط بوابة الحكومة المصرية 2023

توفر بوابة الحكومة المصرية الخدمات أيضًا لطلاب الثانوية العامة ومنها الخدمة الخاصة بالتنسيق حيث يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023 استخدام رابط بوابة الحكومة المصرية والدخول منها على الموقع الرسمى للتنسيق ومتابعة التنسيق الخاص بهم أو نتائج التنسيق، ورابط بوابة الحكومة المصرية هو http://www.redsea.gov.eg/Home.aspx

خدمات بوابة الحكومة المصرية 2023

وقد أعلنت بوابة الحكومة المصرية من خلال موقعها الرسمى على الإنترنت عن الخدمات الأكثر بحثًا بين المواطنين والتى يقومون بعملها من خلال بوابة الحكومة المصرية والتى تشمل: بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي و خدمة حجز تذاكر القطارات وخدمات مكاتب الشهر العقاري و خدمات نيابات المرور بالاضافة إلى شكاوى واستفسارات المواطنين.

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وتضم بوابة الحكومة المصرية اضًا بعض الخدمات الخاصة بالمرافق والتى يبحث عنها المواطنين خلال الفترات الماضية للبحث عن الفواتير أو التقديم فى شيء ما ومن هذه المرافق والخدمات خدمة الاستعلام عن فواتير المياه بالإضافة إلى خدمات الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

موقع التنسيق الإلكتروني

وبالتزامن مع البحث عن التنسيق تم الإعلان عن الخطوات التى يمكنك من خلالها متابعة التنسيق الخاص بك من خلال بوابة الحكومة المصرية والخطوات كالتالى:

_اختيار خدمات التنسيق.

_تحديد مرحلة التنسيق (المرحلة الثالثة).

_إدخال بيانات الطالب بالتفصيل.

_تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

_كتابة الرقم السري للطالب.

_الضغط على كلمة التالي أو عرض الكلية المرشح لها.

_ظهور الكلية المرشح لها الطالب وفقا لقواعد مكتب التنسيق.

_طباعة بطاقة الترشيح الإلكترونية وإرفاقها بالمستندات المطلوبة للتقديم في الكلية المرشح إليها.