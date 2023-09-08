الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة: لا صحة لأداء خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعى

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد اجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

خطباء المساجد مستمرون في إقامة الشعائر

وشددت على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة، مع التزامهم بالخطبة الموحدة وموضوعها ووقتها المحدد، دون الاستغناء عن أي منهم، مشيرةً إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب للأئمة، وذلك بهدف تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: أولى الناس برسول الله يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة

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"الحمد في القرآن والسنة".. موضوع خطبة الجمعة القادمة

وفي سياق متصل، تم اعتماد 96 خطيبًا جديدًا في نهاية أغسطس 2023، لإقامة الشعائر بنظام المكافأة، وذلك من مديريات الأوقاف بمحافظات: "الشرقية، مطروح، كفر الشيخ، أسيوط، شمال سيناء"، من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية.

أداء خطبة الجمعة بـ«الذكاء الاصطناعى»
خطبة الجمعة مجلس الوزراء وزارة الأوقاف خطباء المساجد الذكاء الاصطناعي

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