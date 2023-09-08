"حال النبى مع ربه".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 8 سبتمبر 2023

يؤدي المسلمون، اليوم 8 سبتمبر 2023، صلاة الجمعة، وهى فرض عين على كل مسلم قادر على أدائها فى المسجد.

موضوع خطبة الجمعة 8 سبتمبر 2023

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم 8 سبتمبر 2023، والتى جاءت تحت عنوان “حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه”.

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بأداء خطبة الجمعة اليوم 8 سبتمبر 2023م، والتي ينقلها التليفزيون المصري.

وتفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (154) مسجدًا منها (113) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(41) مسجدًا صيانة وتطويرًا.