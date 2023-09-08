الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

استعلام فاتورة التليفون الأرضى عبر الشركة المصرية للاتصالات

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

على مدار الوقت، يبحث أصحاب الهاتف الأرضي عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للاتصالات لمعرفة قيمة فاتورة الهاتف الأرضي المقدرة بالجنيهات المصرية.

الشركة المصرية للاتصالات

تعتبر الشركة المصرية للاتصالات الموقع الرسمي للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم المضاف إليه كود المحافظة. 

وتُعد الشركة المصرية للاتصالات، أو WE، شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي أول مشغل متكامل للاتصالات في مصر، إذ تقدم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول وخدمات الإنترنت، وكذلك خدمات استضافة المواقع والشبكات الداخلية والتأمين المعلوماتي، وإنتاج الحاسبات الآلية.

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي بالرقم، هي العبارة البحثية التي يستخدمها المستفيدون من خدمة الهاتف الأرضي لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي بالرقم التي تصدر كل 3 أشهر وهي فاتورة ربع سنوية تصدر في كل من شهر يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر من كل عام.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

وتوفر المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي بالرقم الأرضي مضاف إليه كود المحافظة باتباع الخطوات التالية 

  • الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي بالرقم https://te.eg/
  • اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي
  • تجد نفسك أمام 3 اختيارات وهي: الاستعلام بالتليفون، الاستعلام برقم الحساب، استعلام عن الرقم الجديد
  • قم باختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
  • ادخل كود المنطقة
  • ادخل رقم التليفون
  • اضغط على اظهر الفواتير

دليل التليفون الأرضي بالرقم

يبحث بعض المواطنين عن دليل التليفون الأرضي بالرقم، حيث إنه يحتوي على بعض الأرقام الهامة التي تتبع جهات حكومية أو خاصة كما يلي:

الأرقام الأرضية الخاصة بجميع الشركات المصرية، بالإضافة إلى العناوين الخاصة بهم. 

الأرقام الأرضية لجميع الصحف والمجلات وأي وسائل إعلام في مصر. 

تضم أيضا أرقام أي علامة تجارية مسجلة داخل مصر. 

يضم الدليل جميع أرقام التليفونات الخاصة بالكوادر الطبية ،سواء كانت مستشفيات حكومية أو خاصة أو المراكز الطبية والصيدليات والأطباء، بالإضافة إلى العناوين الخاصة بها. 

يضم أيضا جميع الأرقام الخاصة بالهيئة التعليمية، سواء كانت مدارس أو جامعات أو معاهد حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى العناوين الخاصة بها. 

يضم أيضا أرقام جميع الخدمات الترفيهية من المطاعم والفنادق والأماكن السياحية والترفيهية، بالإضافة إلى العناوين الخاصة بها. 

أرقام الهيئات والمصلحة الحكومية المختلفة الموجودة علي مستوي مصر. 

كما يضم الدليل جميع أرقام التليفونات الأرضية. 

معرفة أماكن محطات القطارات المختلفة، بالإضافة إلى مواعيد الرحلات المختلفة.. 

معرفة مواعيد جميع الرحلات السياحية الخاصة بالشركات السياحية بهيئة النقل العام مثل شركة شرق الدلتا وشركة وسط وغرب الدلتا.

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