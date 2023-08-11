الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 تعد من بين الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون على محركات البحث على الإنترنت في جمهورية مصر العربية. يبحث المواطنون في جميع محافظات الجمهورية عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 لكي يتمكنوا من دفع الفاتورة قبل بدء الشهر الجديد. 

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فواتيرهم من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته شركة الكهرباء لتخفيف العبء على المواطنين وتسهيل عليهم الأمر. ونظرًا للاهتمام الكبير من المواطنين في جميع محافظات مصر بالتعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر اغسطس 2023

 يقدم موقع "الدستور" جميع التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطنون على محركات البحث، حتى يتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء باستخدام خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 وطرق دفع فواتير الكهرباء لعام 2023. 

وفيما يلي التفاصيل كما يجب:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول أولاً عبر الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء أضغط هنا.
2 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات.
3 - ثم تقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام.
4 - ثم تقوم بوضع أسم العداد.
5 - ثم تقوم بوضع اسم صاحب العداد.
6 - ثم يجب أن تحدد المحافظة التابع لها.
7 - ثم يجب وضع رقم العداد الذي يتكون عادة من عشرة أرقام فقط.
8 - ثم تقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر لك تكلفة الفاتورة التي يجب سدادها في الحال.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2023

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طرق دفع فاتورة الكهرباء 2023

يستطيع الأن العملاء دفع فواتير الكهرباء الالكترونيًا عن طريق شركات التحصيل (فوري - مصاري - ضامن)، كما وفرت الشركة فروع منتشرة علي مستوي الجمهورية، وأيضًا يمكن الدفع عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

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