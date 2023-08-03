الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يستعلم الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2023 وهم الذين لم يتم تحويل خطوط هاتفهم إلى نظام فاتورة الدفع المسبق وهو النظام المتبع الآن، من الشركة المصرية للاتصالات في خدماتها للهاتف الأرضي.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وطرق الدفع

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2023

 

نعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي اغسطس 2023 ونظام الدفع المسبق للهاتف الأرضي.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أغسطس من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات الموجود هنا 

 

https://billing.te.eg/ar-EG?gclid=Cj0KCQjwoK2mBhDzARIsADGbjeqOkcQfnSmqpyY10GJPBbtkyScfL-4hB7-5fG8_6lE906f5IGrPoPwaAhz4EALw_wcB

 

ثم أدخل كود المحافظة ورقم الهاتف والضغط على كلمة  اظهر الفواتير كي تظهر فاتورة شهرك الجديد. 

يكون دفع فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر من تاريخ صدور الفاتورة وفي حالة سداد الفاتورة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها تكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير ( 1.5 % من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات ).

وفي حالة عدم سداد الفاتورة خلال أربعة أشهر من التاريخ المحدد لسدادها، تكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير ( 1.5 % من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات ) ويتم رفع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفعها.

وفي حالة عدم سداد الفاتورة خلال 7 أشهر من التاريخ المحدد لسدادها سيتم سحب خط التليفون.

الاتصالات: ارتفاع مشتركى الهاتف الأرضى إلى 12.21 مليون مشترك فى أبريل

الاتصالات: 102.90 مليون عميل بشبكة الهاتف المحمول خلال أبريل الماضى

 

نظام الدفع المسبق للخط الأرضي 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تطبيقها نظام الدفع المسبق للخط الأرضي بدلا من العمل بنظام الفاتورة التقليدية بالدفع كل ثلاث أشهر. 

يكون نظام الدفع المسبق يكون عن طريق نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي بشحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد، وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

يكون شحن رصيد الخط الارضي من خلال تطبيق My WE www.te.eg/App بإستخدام بطاقة بنكية، أو من خلال  الموقع الالكترونى للشركة المصرية  https://my.te.eg 

أو من خلال فروع WE المنتشرة في المحافظات 

أو عن طريق أحد منافذ الدفع الإلكتروني فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي

مع العلم أنه يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 14 % من مبلغ الشحن 

 

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في بداية الشهر.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع الشركات

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لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

 

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