الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وطرق الدفع

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية على الإنترنت وخاصة محرك البحث العالمي جوجل عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وطرق الدفع


ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته رابط الاستعلام عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي  لشهر يوليو بداية من  السبت قبل الماضي 15 يوليو 2023 على أن يتم سدادها لمدة شهر بدون أي غرامة تأخير حتى يوم الاثنين 15 اغسطس.

وتبدأ الشركة بعدها لتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدنى أو ١.٥% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.


رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي


وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات علي مستوى الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترالا من الثامنة صباحا الى الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلي الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني.


رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو ٢٠٢٣

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

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