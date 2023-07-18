ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023.. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء دفع فاتورة التليفون الأرضي من يوم السبت الماضي الموافق 15 يوليو، على أن تستمر لمدة شهر ليكون أخر يوم لسداد الفاتورة قبل تحويل الهاتف الأرضي إلى نظام الاستقبال هو 15 أغسطس 2023.

ونرصد في التقرير التالي رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023:

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

هناك عدة طرق مختلفة من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وفقًا للأتي:-

  • يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون بتحميل تطبيق الشركة المصرية للإتصالات، وبعدها يتم إنشاء حساب عليه.
  • الطريقة الثانية وهي بإدخال كود المحافظة ثم يتم كتابة رقم التليفون الأرضي، لتظهر لك تكلفة الفاتورة المستحق دفعها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يوليو 2023

جاءت أهم الخطوات من أجل القيام بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وفقًا لما يلي:-

  • أولاً يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.
  • ثم يتم على الفور إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بالمستخدم.
  • ثم يتم النقر مباشرة على زر “فواتير”.
  • لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بفاتورة التليفون المستحق دفعها لكي لا تتحول الخدمة إلى استقبال فقط.

"المصرية للاتصالات" تُشعل صيف 2023 بمنتجات وعروض جديدة وحصرية للعملاء

الجدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين بداية سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من يوم 15 يوليو، ويستمر سداد قيمة الفاتورة حتى يوم 14 أغسطس، قبل القيام بفرض غرامة على المشتركين المتأخرين في السداد، إذ يتم تحويل الخط الأرضي للاستقبال، وفي حال استمرار عدم السداد تقوم الشركة بفرض غرامة، وتكون بنسبة 1.5% من قيمة فاتورة الخط الأرضي، ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة بالدخول إلى موقع الشركة لمعرفة قيمة الفاتورة.
 

رابط المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي التليفون الارضي يوليو 2023 الشركة المصرية للاتصالات للشركة المصرية للاتصالات غرامة

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

منة عدلي القيعي: "اختياراتي" كتبت في نص ساعة.. ونجاحها خضني (فيديو)

بشرى سارة.. افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل قريبًا

رئيس جنوب إفريقيا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس "أمر غير مسئول"

منة عدلى القيعى: كتبت "بنت أبويا" فى 3 سنوات ولحنتها فى 5 سنوات

"الاحتياطى آمن"| مصر تنجو من أزمة الحبوب الروسية: مخزون القمح يكفى 6 أشهر.. ولدينا 22 مصدرًا للاستيراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى