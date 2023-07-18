رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023.. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء دفع فاتورة التليفون الأرضي من يوم السبت الماضي الموافق 15 يوليو، على أن تستمر لمدة شهر ليكون أخر يوم لسداد الفاتورة قبل تحويل الهاتف الأرضي إلى نظام الاستقبال هو 15 أغسطس 2023.

ونرصد في التقرير التالي رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023:

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

هناك عدة طرق مختلفة من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وفقًا للأتي:-

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون بتحميل تطبيق الشركة المصرية للإتصالات، وبعدها يتم إنشاء حساب عليه.

الطريقة الثانية وهي بإدخال كود المحافظة ثم يتم كتابة رقم التليفون الأرضي، لتظهر لك تكلفة الفاتورة المستحق دفعها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يوليو 2023

جاءت أهم الخطوات من أجل القيام بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

ثم يتم على الفور إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بالمستخدم.

ثم يتم النقر مباشرة على زر “فواتير”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بفاتورة التليفون المستحق دفعها لكي لا تتحول الخدمة إلى استقبال فقط.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين بداية سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من يوم 15 يوليو، ويستمر سداد قيمة الفاتورة حتى يوم 14 أغسطس، قبل القيام بفرض غرامة على المشتركين المتأخرين في السداد، إذ يتم تحويل الخط الأرضي للاستقبال، وفي حال استمرار عدم السداد تقوم الشركة بفرض غرامة، وتكون بنسبة 1.5% من قيمة فاتورة الخط الأرضي، ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة بالدخول إلى موقع الشركة لمعرفة قيمة الفاتورة.

