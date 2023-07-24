الاتصالات: 102.90 مليون عميل بشبكة الهاتف المحمول خلال أبريل الماضى

سجل إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 102.90 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 96.37 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 6.53 مليون عميل، بمعدل نمو سنوي 6.78% وشهري 0.13 %، بعد أن سجل خلال مارس السابق عليه نحو 102.77 مليون مشترك، جاء ذلك فى تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات اليوم.

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" علي نسخة منه، أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت نحو 96.94% خلال أبريل الماضي مقارنة بنحو 92.40 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 4.54 % وبتراجع شهري 0.01 % بعد أن سجل خلال مارس الماضي 96.95 %.