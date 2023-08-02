الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023.. ترتفع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير خلال فصل الصيف، بسبب تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية، وخاصة المراوح والتكييف، للتخفيف من موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد. 

وزادت عمليات البحث من قبل المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس.

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

قدمت الوزارة إمكانية التحقق من الفاتورة وقيمتها عبر زيارة الموقع الإلكتروني التابع للوزارة واتباع الإرشادات المحددة الموضحة كما يلي:

  • الدخول علي الموقع الإلكتروني من هنا
  • تحديد من الصفحة الرئيسية خانة الخدمات.
  • تحديد خانة الاستعلام ثم النقر عليها.
  • إدخال اسم صاحب العداد.
  • إدخال اسم العداد.
  • إدخال رقم العداد الذي يتكون من عشرة أرقام متسلسلة.
  • تحديد المحافظة الموجود فيها.
  • النقر علي خانة الاستعلام.
  • يعرض الموقع جميع التفاصيل التي توضح قيمة الفاتورة في شهر أغسطس من هذا العام.
  • تعرض الصفحة على الموقع معلومات عن أنواع الدفع المختلفة، سواء من خلال زيارة أقرب فرع، أو الدفع عبر فوري أو عبر الإنترنت، أو من خلال استخدام خدمة فودافون كاش.

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023.. طرق دفع فاتورة الكهرباء


الجدير بالذكر أنه الوزارة توفر عدة وسائل لسداد فاتورة الشهر الحالي أو أي فواتير سابقة متأخرة حرصا على أوقات المواطنين، ويمكن معرفة تفاصيلها من خلال عدة طرق كالتالي

يتم سداد الفاتورة عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالشركة.
ثم التوجه إلى المركز المركزي “السنترال” الموجود في المنطقة والدفع مباشرة عن طريقه.
كما يتم الاعتماد على استخدام خدمة فودافون كاش للدفع عبر الهاتف.
ويمكن تحديد طريقة السداد باستخدام خدمة الدفع الفوري عبر الهاتف.
أو الانتقال إلى مقر الشركة وتسديد مبلغ الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023.. أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الصيف

 زيادة الاستهلاك الناتج عن التكييف الأمر الذي يؤدي إلى دخول المشترك في الشرائح المرتفعة.
كذلك عدم وجود عازل حراري في بعض المنازل.
وفي النهاية.. عدم إطفاء أجهزة التكييف والإنارة والتجهيزات الكهربائية الأخرى التي لا نحتاج إليها.

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