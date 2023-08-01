الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

ارشيفية
ارشيفية

يتساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز الطبيعي المختلفة عن رابط  الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 لـ تسجيل قراءة عداد الغاز لعدم تعرضهم لأي غرامات أو مخالفات بسبب التأخر في تسجيل القراءة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

وتخفيفا على المواطنين، ينشر موقع “الدستور” رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023، وكيفية الدخول والسداد الفوري أو الإلكتروني عن طريق بعض الوسائل المتاحة على الموقع الإلكتروني لعملية السداد.

فيما تعمل شركة بتروتريد على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، وسداد الفواتير، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وجميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس ٢٠٢٣

ويجب علي العملاء إتباع التعليمات الآتية، 

اولا: الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بترويد https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

ثانيا :  اختيار استعلام قيمة الاستهلاك الشهري.

ثالثا: كتابة ارقام العداد في الخانة الخاصة بها.

رابعًا: تظهر إمامك قراءة العداد الخاصة بك.

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يمكن استخدام رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أغسطس 2023 لمعرفة إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية أو عن طريق الأرقام الساخنة التي أعدتها الشركة للطوارئ أو الرد على استفسارات المواطنين عن رقم 5727 أو رقم 09000727 أو رقم 1122 حيث تم رصد مجموعة مميزة من الموظفين للرد على تساؤلات العملاء.

وتواصل شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر أغسطس وذلك بداية الشهر حتى 20 أبريل بشكل إلكتروني توفيراً لوقت المواطن ولتخفيف العبء عليه.

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