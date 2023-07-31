الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى العالمية لتسجل 2.619 دولار

ارشيفية
ارشيفية

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم الاثنين، لتسجل 2.619 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التعاملات.

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لتسجل 2.619 دولار 

فيما كشفت تقارير صحفية، أن التداولات الأخيرة لهذا الأسبوع. أصبح سعر الغاز الطبيعي في وضع أضعف بعد أن طبعت وزارة الطاقة الأمريكية مخزونات أكبر من المتوقع، وتوقع المحللون زيادة قدرها 12 مليار قدم مكعب لكن الرقم الفعلي جاء عند 16 مليار قدم مكعب، مما يشير إلى أن الاستهلاك لم يكن قوياً كما كان متوقعاً. 

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم في الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2023، وتسيير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح، وتستمر درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الأسابيع المقبلة في زيادة الاستهلاك ونشاط التصدير للغاز الطبيعي، والذي سيكون صعوديًا بالنسبة لسعره، ومع ذلك فإن النفور من المخاطرة الناجم عن احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر قد يُبقي مكاسب السلع محدودة.

وفي سياق منفصل نجح فريق عمل مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" فى تحقيق 20 مليون ساعة عمل دون توقف أو إصابات، ويتكون فريق عمل مشروع التوسعات من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والجانب الإيطالى "جهات التمويل وشركة التنفيذ تكنيب الإيطالية "وشركات ميدور وبتروجت وإنبى وإيبروم، ولدى الجميع التزام واضح بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة وبذل كل الجهود الممكنة للاستمرار فى تحسين الأداء والإسراع بتنفيذ المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وتضمن عرضاً توضيحياً لشركة تكنيب ما تحقق فى المشروع من أعمال كان من أهم مؤشراتها،  تنفيذ 27 عملية مراجعة للمشروع، ونقل المعرفة والدروس المستفادة من مراحل تنفيذ مشروع ميدور المختلفة لمشروع أنوبك بأسيوط الذى تنفذه شركة تكنيب، ومد 1861 كم من الكابلات واستخدام أكثر من 12 ألف طن صلب وحوالى 20 ألف طن معدات، وإنجاز مليون و675 ألف ساعة عمل هندسية لإنتاج 12400 مستند وتصميم هندسى، كما تم استكمال وتشغيل عدد كبير من وحدات المشروع ودخول عدد آخر مرحلة التشغيل التجريبى، علاوة على إجراء اختبارات ما قبل التشغيل التجريبى للوحدات المتبقية، وذلك رغم التحديات المتتالية عالمياً بفضل التكامل والترابط بين فرق العمل المختلفة العاملة فى المشروع والتى التزمت بمبادئ السلامة والتكامل والجودة والاحترام والاستدامة، إلى جانب ما تم تقديمه من خلال اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية من مساهمات صحية وتعليمية ودعم وتمكين المرأة وغيرها.

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