الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في بداية الشهر.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع الشركات

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

مع بداية كل شهر وتبدأ الزيادة في البحث من قبل المواطنين حول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر الماضي بمحرك "جوجل" الشهير، حيث أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لذلك يسعي المواطنين للتعرف على الفاتورة قبل مجيء المحصل.

طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء:

-يتمكن المواطنين من الإستعلام عن فاتورة شهر أغسطس للعام 2023 من خلال اتباع عدة خطوات تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الضغط هنــا.

-ثم يتم الضغط على قسم الخدمات، ويليه الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

-ثم يتم كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها، وتتمثل في الاسم بالكامل، المحافظة التابع لها العميل، الرقم القومي المكون من 14 رقما، رقم العداد المكون من 10 أرقام، ثم الضغط على كلمة الاستعلام.

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

8 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

اعرف خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

متاح.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023-2024

طرق مختلفة لدفع فاتورة الكهرباء غير انتظار المحصل

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة العديد من الطرق لمساعدة المواطنين في دفع فواتيرهم، أبرزها موقعها الرسمي للاستعلام عن الفواتير في ظل الأجواء شديدة الحرارة، ولأنه يحرص المواطنين لدفع الفواتير لتفادي انقطاع التيار، هناك طرق سهلة للدفع دون بذل مجهود وتتمثل هذه الطرق في:

سداد فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الذي حددته وزارة الكهرباء، وذلك باستخدام الحسابات البنكية، كما يستطيع المواطن التوجه إلى السنترال أو الفرع الذي يوجد بالمحافظة من أجل سداد الفاتورة بشكل مباشر.

ويمكن دفع الفواتير عن طريق استخدام خدمة فودافون كاش وموبينيل كاش واتصالات كاش وذلك توفيرًا للوقت والجهد عن طريق الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر، كما يمكم  الدفع عن طريق مكاتب فوري، وأخيرًا التوجه إلى مقر شركة الكهرباء والموزعة في جميع المحافظات ودفع الفواتير عن طريقه بكل سهولة ويسر.

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