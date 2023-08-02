في بداية الشهر.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع الشركات

مع بداية كل شهر وتبدأ الزيادة في البحث من قبل المواطنين حول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر الماضي بمحرك "جوجل" الشهير، حيث أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لذلك يسعي المواطنين للتعرف على الفاتورة قبل مجيء المحصل.

طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء:

-يتمكن المواطنين من الإستعلام عن فاتورة شهر أغسطس للعام 2023 من خلال اتباع عدة خطوات تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الضغط هنــا.

-ثم يتم الضغط على قسم الخدمات، ويليه الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

-ثم يتم كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها، وتتمثل في الاسم بالكامل، المحافظة التابع لها العميل، الرقم القومي المكون من 14 رقما، رقم العداد المكون من 10 أرقام، ثم الضغط على كلمة الاستعلام.

طرق مختلفة لدفع فاتورة الكهرباء غير انتظار المحصل

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة العديد من الطرق لمساعدة المواطنين في دفع فواتيرهم، أبرزها موقعها الرسمي للاستعلام عن الفواتير في ظل الأجواء شديدة الحرارة، ولأنه يحرص المواطنين لدفع الفواتير لتفادي انقطاع التيار، هناك طرق سهلة للدفع دون بذل مجهود وتتمثل هذه الطرق في:

سداد فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الذي حددته وزارة الكهرباء، وذلك باستخدام الحسابات البنكية، كما يستطيع المواطن التوجه إلى السنترال أو الفرع الذي يوجد بالمحافظة من أجل سداد الفاتورة بشكل مباشر.

ويمكن دفع الفواتير عن طريق استخدام خدمة فودافون كاش وموبينيل كاش واتصالات كاش وذلك توفيرًا للوقت والجهد عن طريق الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر، كما يمكم الدفع عن طريق مكاتب فوري، وأخيرًا التوجه إلى مقر شركة الكهرباء والموزعة في جميع المحافظات ودفع الفواتير عن طريقه بكل سهولة ويسر.