الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

8 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

أتاحت شركة الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني الاستفسار عن الفاتورة لشهر أغسطس عن طريق الموقع المخصص لذلك ومعرفة القيمة التي يجب دفعها، ويمكن دفع الفاتورة عن طريق عدة خدمات مثل خدمة أمان أو فوري أو فودافون كاش واتصالات كاش، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطن الذهاب لشركة الكهرباء بشكل مباشر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

تستطيع الآن معرفة الفاتورة بكل سهولة عن طريق زيارة الموقع الخاص بشركة الكهرباء عبر اتباع النقاط التالية:

1- قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.

2- من خلال القائمة الرئيسية قم بالدخول إلى خدمات.

3- انقر فوق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

4- اختر المحافظة والمنطقة التي تقيم بها.

5- اكتب اسم العداد واسم صاحب العداد.

6- قم بإدخال رقم عداد الكهرباء المكون من 10 أرقام.

7- اضغط فوق استعلام.

8- سوف تظهر لك قيمة الفاتورة لشهر اغسطس، ويمكنك تسديد الفاتورة من خلال محصل الكهرباء أو أقرب فرع للشركة أو من خلال خدمات فوري وفودافون كاش وغيرها من الخدمات الأخرى.

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