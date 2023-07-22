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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

متاح.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023-2024

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023 يوليو 2023 قبيل أيام من إصدار فاتورة الاستهلاك لشهر أغسطس المقبل لرغبة العملاء في السداد قبل تطبيق غرامة التأخير على الفاتورة الجديدة، وذلك خلال العام المالي الجديد 2023-2024 حيث تبدأ الشركة القابضة للكهرباء في تحصيل الفواتير بالزيادة المعلن عنها.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023 بالخطوات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023/2024

يمكن لعملاء شركة توزيع الكهرباء مصر الوسطي الاستعلام عن فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل المواطنين بيانات العملاء المتعاقدين مع الشركة وأماكن تركيب العدادات المنزلية بالتفصيل وإدخال تسجيل العداد المكون من 10 أرقام.

يذكر أن الحكومة قد أعلنت تطبيق الزيادة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارا من بداية شهر يوليو الجاري، وذلك بسبب زيادة أسعار الوقود والغاز الطبيعي وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق الزيادة على فواتير الكهرباء حتى بداية العام المالي الجديد 2023-2024 بدلا من شهر يناير الماضي.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يوليو 2023

يستطيع عملاء شركة توزيع الكهرباء مصر الوسطي الاستعلام عن فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو 2023 بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء مصر الوسطي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تحديد أيقونة معرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري.
  • إدخال بيانات العداد المراد الاستعلام عن فاتورته.
  • تسجيل بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة (الاسم رباعي، الرقم القومي، …).
  • إدخال تسجيل العداد المكون من 10 أرقام.
  • تحديد مكان تركيب العداد بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،..).
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.
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أسعار شرائح الكهرباء المنزلي وخطوات الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

ترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف 2023/2024

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023 وخطوات ترشيد الاستهلاك محور اهتمام كافة المواطنين حاليا حيث يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الإرشادات والنصائح لتقليل استهلاك الكهرباء في وجود تكييف وهي كما يلي:-

1- تغيير الفلاتر أو تنظيفها.

2 - معاينة الوحدة الخارجية ونتظيفها من الأتربة.

3 - فحص مجاري الهواء.

4- معاينة خطوط التبريد.

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