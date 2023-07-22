رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023 بالخطوات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر للحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من العملاء بمحافظات مصر لمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً وتشمل رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر الحالي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023/2024

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، ليتمكن من خلاله العملاء بمحافظات مصر دفع الفواتير أو لإتمام عملية الاستعلام بشكل إلكتروني توفيراً لوقت المواطن لتخفيف العبء عليه.

ويمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023 من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أضغط هنا

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً 2023/2024

يمكنك اختيار الشركة التابع لها من حيث المنطقة السكنية واتباع الخطوات الموجودة للاستعلام:

1 - شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

2 - شركة القناة لتوزيع الكهرباء

3 - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

4 - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

5 - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

6 - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

7 - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

8 - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

9 - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023/2024

1- قم باختيار القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك).

2- ثم تقوم باختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

3- ثم تكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .

4- ثم نقوم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين " فاتورة سابقة " و الرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى .

6- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد .

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