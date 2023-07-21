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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم لتقديم المدارس الثانوية

جريدة الدستور

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الثانوية، تم إصدار رابط الإلكتروني لتقديم الصف الأول الثانوي "2023-2024" للمدارس الثانوية العامة والفنية، ويتضمن قائمة بحث الطلاب الذين نجحوا في شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه فتح المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الثانوية

تم تفعيل موقع التنسيق الإلكتروني للتعليم الفني والتربية لاستقبال طلبات الالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري. 

ومنحت الوزارة المتقدمين، والذين نجحوا في الشهادة الإعدادية، مهلة حتى 13 يوليو 2023 لتقديم طلباتهم.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الثانوية.. شروط تقديم الصف الأول الثانوي 2024 


حددت وزارة التربية والتعليم شروطًا محددة يجب على المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني الالتزام بها، وتتضمن الشروط عدم التقديم بطلبات للتحويل إلى مدارس القاهرة قبل التنسيق في محافظاتهم وفقًا للقرارات الوزارية، ويتم توزيع الطلاب وقبولهم حسب المربع السكني للإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. 

كما يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبون بها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبل هذه المدارس بنسبة لا تزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة. 

ولا يُسمح بقبول أي طلبات للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني للثانوي العام والفني

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موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الثانوية.. رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

يمكنك تقديم طلب الالتحاق بالصف الأول الثانوي لعام 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم 

يجب عليك التسجيل في الموقع عن طريق إدخال الرقم القومي وكود الطالب لإنشاء الإيميل الموحد. ثم يتعين عليك إدخال البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني ورقم الموبايل وكلمة المرور. 

بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة عبر رابط https://login.emis.gov.eg، ومتابعة خريطة التنسيق التي تحتوي على الحد الأدنى لكل محافظة. 

يجب عليك اختيار المدارس المتاحة في المنطقة التي تقطن بها، واختيار التعليم الثانوي.

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