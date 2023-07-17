ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الكليات المطلوبة وموعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين

موعد تقديم كلية الشرطة
موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين.. يبحث العديد من الطلاب والخريجين عن الموعد الذي حددته وزارة الداخلية للتقديم في كلية الشرطة للمتخصصين بعد إعلان الوزارة امس، التفاصيل الكاملة للتقديم للكلية الشرطة، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر أكاديمية الشرطة.

موعد تقديم كلية الشرطة “2023- 2024” متخصصين

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد بأكاديمية الشرطة، أعلن اللواء هاني أبو المكام مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الضباط المتخصصين خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 والذي يستمر لمدة 16 يوم فقط.

ويبدأ موعد التقديم لكلية الشرطة للضباط للمتخصصين بداية من 1 أغسطس المقبل وحتي يوم 17 أغسطس 2023 وذلم لمدة 16 يومًا، وذلك من خلال التقديم علي الموقع الرسيمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي من هنا.

وزير الداخلية يهنئ ضباط وجنود الشرطة بالعام الهجري الجديد

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2023.. ومواعيد والأوراق المطلوبة للتقديم

كليات الضباط المتخصصين 2023

وقبل التقديم في كلية الشرطة للضباط المتخصصين يجب التأكد من التخصص المطلوب الذي اعلنته الوزارة وتشمل الكليات المطلوبة الاتي

كلية الطب البشري بكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الطب البشري ماجستير ودكتوراه (ذكور فقط).

كلية العلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الصيدلة بكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية صيدلة إكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الطب البيطري بكالوريوس (ذكور فقط).

كلية التمريض بكالوريوس ( ذكور وإناث).

كلية هندسة (ذكور).

كلية فنون تطبيقية (ذكور).

كلية تجارة قسم محاسبة.

كلية سياحة وفنادق.

كلية علوم.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية الموسيقية.

كلية الزراعة.

كلية الأداب.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الألسن.

اقرأ أيضا:

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور
 

تراجع اسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يُسجل 2175 جنيهًا


 

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين كلية الشرطة كلية الشرطة 2023 م موعد تقديم كلية الشرطة 2023 وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة

مواد متعلقة

مسئولون بحي حدائق القبة: العقار غير مرخص لتشييده قبل صدور قانون البناء

تفاصيل أقوال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

أول تحرك من النيابة بشأن انهيار عقار بحدائق القبة

استبعاد أوزباكستانيين لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

اليوم.. "العدل" تفتتح فرعين للتوثيق بالإسكندرية

النيابة العامة: ضابط الشرطة أنكر الاتهامات المنسوبة إليه بأحداث "سيدى برانى"

الأكثر قراءة

خلف الحبتور يكشف حقيقة شرائه الزمالك

مصدر بـ"تعليم الجيزة": النيابة تحقق فى واقعة وفاة مدير إدارة العمرانية

تفاصيل العثور على صاحب وشم "أدهم" فى البساتين

الإنقاذ البرى ينتشل الجثة رقم 13 فى انهيار عقار حدائق القبة

بوتين: تفجير جسر القرم جراء هجوم أوكرانى

هادية غالب تتحدث عن قصة البوركيني.. وروّاد السوشيال: "المايوهات بتاعتك وحشة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟