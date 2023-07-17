الكليات المطلوبة وموعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين.. يبحث العديد من الطلاب والخريجين عن الموعد الذي حددته وزارة الداخلية للتقديم في كلية الشرطة للمتخصصين بعد إعلان الوزارة امس، التفاصيل الكاملة للتقديم للكلية الشرطة، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر أكاديمية الشرطة.

موعد تقديم كلية الشرطة “2023- 2024” متخصصين

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد بأكاديمية الشرطة، أعلن اللواء هاني أبو المكام مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الضباط المتخصصين خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 والذي يستمر لمدة 16 يوم فقط.

ويبدأ موعد التقديم لكلية الشرطة للضباط للمتخصصين بداية من 1 أغسطس المقبل وحتي يوم 17 أغسطس 2023 وذلم لمدة 16 يومًا، وذلك من خلال التقديم علي الموقع الرسيمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي من هنا.

كليات الضباط المتخصصين 2023

وقبل التقديم في كلية الشرطة للضباط المتخصصين يجب التأكد من التخصص المطلوب الذي اعلنته الوزارة وتشمل الكليات المطلوبة الاتي

كلية الطب البشري بكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الطب البشري ماجستير ودكتوراه (ذكور فقط).

كلية العلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الصيدلة بكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية صيدلة إكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الطب البيطري بكالوريوس (ذكور فقط).

كلية التمريض بكالوريوس ( ذكور وإناث).

كلية هندسة (ذكور).

كلية فنون تطبيقية (ذكور).

كلية تجارة قسم محاسبة.

كلية سياحة وفنادق.

كلية علوم.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية الموسيقية.

كلية الزراعة.

كلية الأداب.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الألسن.

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