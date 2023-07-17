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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يهنئ ضباط وجنود الشرطة بالعام الهجري الجديد

محمود توفيق
محمود توفيق

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية بمناسبة العام الهجري الجديد.

 زجاء في البرقية، يسرني مع إشراقة العام الهجري الجديد 1445 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.. بأصدق التهاني وأطيب الأماني. 

وتابع وزير الداخليةـ إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب تلك الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم في هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادئ النبيلة التي تعد في حقيقتها وغايتها أمناً وسلاماً للبشرية على مر العصور، وتدفعنا نحو الالتزام والتحلي بها في سبيل الارتقاء بمسيرة العمل الوطني وبلوغها لأهدافها بجودة وإتقان،  حفظ الله مصر ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية.

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