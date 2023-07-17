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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع اسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يُسجل 2175 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، رغم ارتفاع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، مع تزايد التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة، ورفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ معدلات التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5  دولارات لتسجل مستوى 1959 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1864 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1450 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل 17400 جنيه.  

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