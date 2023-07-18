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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني للثانوي العام والفني

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

ترتفع معدلات البحث عن لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني كي يتقدم الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية بأوراقهم في مدارس الثانوية العامة وفق الإدارات التعليمية المتاحة لهم.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

في التقرير التالي نوضح لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني وخطوات التقديم من الموقع

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 متاح من موقع تنسيق الثانوية العامة على مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا.

  • بمجرد فتح الرابط تظهر صفحة مكتوب فيها (تنسيق المدارس الثانوية العام والفنى ٣ سنوات .. يمكنك التقديم وملء الرغبات الخاصة بك)
  • اختيار التسجيل بحساب الوزارة
  • ثم يتم تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك في خانة "اسم المستخدم او البريد الالكتروني"
  • إدخال كلمة المرور
  • الضغط على زر تسجيل الدخول
  • بعد ذلك تظهر صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على
  • اسم الطالب/الطالبة
  • المديرية الخاصة
  • المنطقة التعليمية الخاصة
  • المدرسة الخاصة
  • الدرجة الخاصة
  • اخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به
  • ايقونة  الدخول إلى التنسيق

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني وشروط القبول

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

يجب الضغط على هذه الأيقونة للدخول لصفحة معلومات التنسيق

بعد ذلك تفتح صفحة معلومات التنسيق التي تحتوي على:

معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر "المزيد" لإظهار المعلومات كاملة.

كيفية اختيار المدرسة الثانوية

الضغط على  خريطة التنسيق

اختيار التعليم العام و هو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام و التكنولوجيا التطبيقية والتنسيق الخاصة بهم والحد الأدنى للمدارس

الضغط على ملء الرغبات وهى:

نوع التعليم  طبقا لما هو متاح له حسب درجته

اسم المديرية: اختيار المديرية اذا كانت درجته فوق الـ 98 %و اذا كان نوع تعليمه ثانوي عام

اسم الادارة: اختيار الادارة اذا كانت درجته فوق ال 95 % واذا كان نوع تعليمه ثانوي عام

اسم المدرسة: اختيار المدرسة التي يريد التقديم فيها

الحد الأدنى للدرجات نوع تعليم يظهر في هذه الخانة بعد إضافة كل ما سبق

بعد اضافة جميع الرغبات الضغط على "مراجعة الرغبات و حفظها"

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رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 والمستندات المطلوبة في المدارس

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لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني وشروط القبول

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