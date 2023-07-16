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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني وشروط القبول

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023، وقد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إعلان التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى للالتحاق بالصف الأول من المرحلة الثانوية، على أن تتم عمليات التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وهو ما سنرصده في التقرير التالي:

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

على كل من يرغب في القيام بعملية تقديم الصف الاول الثانوي 2023 اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم مـــن هــــنا.
  • الدخول عبر الحساب الشخصي بالرقم القومي الخاص بالطالب والكود.
  • إدخال رقم الموبايل للطالب وكلمة المرور الخاصة به.
  • اختيار ” الدخول إلى التنسيق” ثم النقر على “تقديم الرغبات وحفظها”.
  • قم بملء الرغبات الخاصة بالتنسيق بعد الاطلاع على الخريطة العامة للتنسيق.
    اختيار نوع التعليم والإدارة والمحافظة والمدرسة.
  • بعد التأكد من كتابة الرغبات ومراجعتها، قم بالضغط على أيقونة حفظ الرغبات وبذلك تتم عملية التسجيل.

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2023

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الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم وهي:
ملف ورقي للتقديم للطالب في الصف الأول الثانوي.
الملف الذي حصل عليه الطالب من المدرسة الإعدادية التابع لها.
أصل شهادة نجاح الطالب بالإعدادية + عدد 3 صور.
إيصال دفع المصروفات الدراسية + عدد 2 صورة.
شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر + عدد 3 صور.
عدد 5 صور شخصية للطالب.
شهادة صحية للطالب.
بطاقة ولي الأمر.

تنسيق الصف الأول الثانوي 2024 

يذكر أنه تم اعتماد تنسيق التقديم للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة القاهرة، حيث يمكن للطلاب التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية بدرجة لا تقل عن 245، وفي المدارس الخاصة بدرجة لا تقل عن 140، وتقدم الخدمات في التنسيق بدرجة أقل بـ40 درجة من الحد الأدنى للتنسيق العام.

وأكدت محافظة القاهرة أن الطلاب سيتم قبولهم حسب منطقة سكنهم أو منطقة إدارتهم التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام المرحلة الأساسية. كما سيتمكن الطلاب الذين حصلوا على درجة 266 فأكثر من اختيار المدارس التي يرغبون بها داخل أو خارج منطقتهم بنسبة لا تزيد عن 25% من عدد الطلاب المقبولين في كل مدرسة، ولا يسمح بالتقدم للمدارس الحكومية إلا لأبناء محافظة القاهرة الذين حصلوا على شهادة إتمام المرحلة الأساسية من إحدى مدارس القاهرة.
 

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

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