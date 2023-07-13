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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2023

جريدة الدستور

موقع وزارة التربية والتعليم.. يعتبر تسجيل الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، لتقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023 – 2024، من بين أكثر الكلمات البحثية على محرك "جوجل" منذ الأيام الماضية.

ونرصد في التقرير التالي موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2023:

الالتحاق بالصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني

تقديم طلب الالتحاق بالصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني يتطلب اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع الوزارة: (من هنا).
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
تعبئة النموذج الإلكتروني بمعلومات الطالب وتحميل الوثائق المطلوبة، وهي عادة شهادة الميلاد، وشهادة الانتظام في الصف السادس الابتدائي، وبطاقة الهوية الوطنية.
الدفع الإلكتروني لرسوم التسجيل، والتي تحددها الوزارة.
تقديم الطلب والدفع الإلكتروني، يجب تأكيد الطلب والتأكد من نجاح العملية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

شهادة الميلاد للتحقق من تاريخ ميلاد الطالب.
بطاقة الهوية الوطنية للتحقق من هوية الطالب.
قد يطلب المعهد التعليمي أو المدرسة الثانوية صورة شخصية للطالب.
شهادات توثق الدورات التدريبية الإضافية التي أتمها الطالب، والتي يمكن أن تؤثر على عملية القبول.
في بعض الأحيان يتم طلب شهادات يثبت فيها الطالب مستواه في اللغة الإنجليزية، مثل شهادة الـ TOEFL أو الـ IELTS.

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مناهج الصف الأول الثانوي 2024

الجدير بالذكر أنه يتم دراسة جميع المواد للقسمين في الصف الأول الثانوي من قبل الطلاب، ولكنها تنقسم إلى جزئين، جزء في الترم الأول وجزء آخر في الترم الثاني. يتم دراسة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات من قبل الجميع، كما يختار الطلاب إحدى اللغات الثانية المختلفة، مثل الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية، حسب رغبتهم. 

كما يختارون بين القسمين العلمي والأدبي، ويتم دراسة العلوم الفيزيائية والأحيائية والكيميائية والجيولوجية إلى جانب المواد الأساسية لقسم العلوم، بدلاً من الأحياء، يتم دراسة الرياضيات 2 لقسم الرياضيات. أما طلاب الأدبي، فيتعلمون التاريخ وعلم النفس والفلسفة.

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