رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 والمستندات المطلوبة في المدارس

زاد البحث عن رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 بأنواعها المختلفة (العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية)، وذلك عقب فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لتنسيق كل محافظة والذي أعلنت عنه مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022-2023 التقديم في المدارس الثانوي بأنواعها المختلفة في كافة محافظات الجمهورية من خلال الموقع الرسمي والذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب في كافة محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص للتقديم من خلال الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم في 1 ثانوي .

تحديد نوع التعليم الثانوي المراد التقديم فيه (عام، فني، ما بعد الإعدادية).

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات والمجموع الذي حصل عليه الطالب ف الاعدادية.

تحنيل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم في 1 ثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوية للتقديم في 1 ثانوي بأنواعه المختلفة في كافة محافظات الجمهورية عبر الموقع الإلكتروني للعام الدراسي المقبل 2022-2023 والتي تتلخص فيما يلي :-

أصل شهادة النجاح في الإعدادية و3 صور منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية للطالب و 2 صورة منه.

صورة من بطاقة ولي الأمر والأصل للاطلاع عليها.

عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء مكتوب عليه اسم الطالب رباعي.

تقديم شهادة صحية تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية.

ملف بلاستيكي لحفظ كافة الأوراق السابقة مدون عليه بيانات الطالب.

أخر موعد للتقديم في أولى ثانوي 2023

أخر موعد لغلق رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 يوم 30 يوليو 2023 وذلك ليتمكن طلاب الدور الثاني من التقديم في المدارس التي تتناسب مع مجموعهم في المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتم تفعيل الموقع طوال الـ 24 ساعة.

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