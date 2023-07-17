وكيل المعاهد الأزهرية بالأقصر يتفقد مراكز تصحيح الشهادة الثانوية

أجرى الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية لمراكز تصحيح الأقصر للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، برفقة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.



وشدد عوض الله، على ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح، وتوفير الأجواء المناسبة للسادة المصححين، وتذليل العقبات التي تواجههم.



يذكر أنه جاري استمرار أعمال تقدير درجات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م، لليوم الثالث على التوالي لأعمال تصحيح وتقدير درجات أوراق إجابة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ( علمي - أدبي ) بمختلف المواد الدراسية وذلك من خلال مراكز تصحيح ( المواد الشرعية ومقره معهد بنين الأقصر،والمواد العربية بمعهد الأقصر الجديد والمواد الثقافية بمعهد فتيات الأقصر الاعدادى الثانوى ).



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أنه يتم تقدير الدرجات بمركز التصحيح بمنطقة الأقصر الأزهرية، مؤكدا على أنه تم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة وتوفير كافة مقومات الراحة للمصححين وتهيئة المناخ المناسب لهم لأداء عملهم على أكمل وجه.



















