رابط التقديم للصف الأول الثانوي لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024، حيث قد بدأ طلاب الشهادة الإعدادية فى البحث والتقديم، لذلك يتم البحث فى مؤشرات جوجل عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم، تقديم الصف الاول الثانوي 2023 إلكترونيا، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل لـ رابط الصف الأول الثانوى من خلال رابط التنسيق من هنا.

وبالتزامن مع التقديم للصف الأول الثانوي، يبحث العديد ايضًا عن طريقة التقديم ويقدمها الدستور فى خطوات

_ تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

_ تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

_ كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

_ الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

_ الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل

محافظة.

_ الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

_ اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

_ الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

_ الضغط على حفظ الرغبات.

_ يقوم الطالب بالضغط على زر «التالي» للدخول لصفحة

_ وبعد ضغط الطالب على زر «حفظ» يتم حفظ رغباته، ويمكن الضغط على طباعة، كما يظهر زر «تعديل» حتي يستطيع الطالب العودة لصفحة «تقديم الرغبات» و تعديل رغباته.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الصف الأول الثانوي 2023

وكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الأوراق المطلوبة للتقديم فى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024 على النحو التالي:-

_ أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

_ أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

_ إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

_ صورة بطاقة ولي الأمر.

_ عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

_ شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.