لينك تقديم الصف الأول الثانوى 2023 إلكترونى وشروط التسجيل

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، إذ يعد من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي، وتقدم الوزارة هذه الخدمة لتسهيل وتسريع عملية التقديم وتمكين الطلاب من اختيار المدارس التي يرغبون في الالتحاق بها.

وفي هذا التقرير سنلقي الضوء على كيفية التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023 والشروط المطلوبة.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023

قم بزيارة الموقع الإلكتروني التالي: من هنا . انقر على “التسجيل بحساب الوزارة”. قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي وكود الطالب، لإنشاء البريد الإلكتروني الموحد. انتقل إلى الصفحة التالية وأدخل بياناتك الشخصية مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة المرور. ستظهر لك صفحة تحتوي على معلوماتك الشخصية مثل الاسم والمديرية والإدارة التعليمية والمدرسة والدرجة. بعد ذلك، انقر على “الدخول إلى التنسيق”. يمكنك الإطلاع على معلومات التنسيق وخريطة التنسيق من خلال الاختيارات المتاحة. بعد ذلك، قم بالانتقال إلى خريطة التنسيق للصف الأول الثانوي. ستظهر للطالب خريطة التنسيق للثانوية العامة في المحافظات، بما في ذلك الدرجات المتاحة وكذلك تنسيق الثانوية الفنية. قم بالانتقال إلى الخطوة التالية وملء الرغبات الخاصة بك. اختر نوع التعليم المفضل سواء كان عامًا أو فنيًا. اختر المديرية التعليمية التي تنتمي إليها وكذلك الإدارة التعليمية والمدرسة. قم بحفظ الرغبات الخاصة بك.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. شروط التقديم

يذكر أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها الطلاب عند تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2024، أبرزها: