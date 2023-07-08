تنسيق الصف الأول الثانوي خدمات 2023 الإسكندرية

تنسيق ثانوي خدمات 2023 الإسكندرية، محل بحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، للإلتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، حيث لم يتم إعلان تنسيق الخدمات حتى الآن، مما جعل الكثير في حالة ترقب وانتظار لإعلان مديرية التربية والتعليم ومحافظة الإسكندرية عن التنسيق.

يبحث طلاب الإعدادية والذي لم يحصلون على مجموع تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة، عن مؤشرات مجموع تنسيق ثانوي خدمات 2023 الإسكندرية، ليلحقون بزملائهم في التعليم الثانوي العام، عقب اعتماد المرحلة الأولى للتنسيق والتي جاءت بمجموع 225 درجة.

تساؤلات واستفسارات كثيرة عن مواد تنسيق الخدمات تقدم بها أولياء الأمور لمديرية التربية والتعليم على تعليقات منشورات الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي جاء الرد على أغلبها بانتظار الإعلان عن التنسيق ومتابعة الصفحة الرسمية، حيث سيتم الإعلان عليها عقب اعتماد التنسيق.

تنسيق الصف الأول الثانوي خدمات 2023

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في 8 يونيو الماضي، تنسيق الصف الاول الثانوي خدمات 2023 مرحلة بحد أدني 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولي.

كما أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن فتح باب تقديم الصف الاول الثانوي خدمات 2023 مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر، كما أوضح أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بالثانوي العام.

تقديم الصف الاول الثانوي خدمات 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه يتم تقديم الصف الاول الثانوي خدمات 2023، من خلال الرابط الإلكتروني بدءً من 2يوليو وحتى 20 يوليو الجاري، بحد أدنى 225 درجة، وذلك من خلال الرابط التالي: Tansiksec.emis.gov.eg