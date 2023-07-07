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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيًا

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

تقديم الصف الاول الثانوي الكترونيا 2024 بدأ مع بداية الشهر يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 حيث يستقبل موقع وزارة التربية والتعليم طلبات التقديم للصف الأول الثانوي 2024 

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

  1. تقديم الصف الاول الثانوي 2023 ألكترونيا إذا كان المتسخدم طالب يقوم بالدخول من هنا https://login.emis.gov.eg .
  2. ثم يضغط على "التسجيل بحساب الوزارة".
  3. يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي: الرقم القومي وكود الطالب وذلك لـ إنشاء الإيميل الموحد.
  4. ثم ينتقل للصفحة التالية وإدخال البيانات: البريد الإلكتروني ورقم الموبايل وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور.
  5. تظهر صفحة بيانات الطالب: الاسم والمديرية والإدارة التعليمية والمدرسة والدرجة.
  6. ثم يضغط على "الدخول إلى التنسيق".
  7. يمكنك من خلال الصفحة التعرف على معلومات التنسيق وخريطة التنسيق من خلال الضغط على الاختيارات المشار إليها.
  8. ثم الدخول على خريطة التنسيق.
  9. يظهر للطالب تنسيق الثانوي العام في المحافظات بدرجاته و كذلك تنسيق الثانوي الفني.
  10. ينتقل الطالب للخطوة التالية وهي ملئ الرغبات.
  11. يتم اختيار نوع التعليم سواء عام أو فني.
  12. ثم اختيار المديرية التعليمية التابع لها الطالب وكذلك الإدارة التعليمية والمدرسة.
  13. ثم اختيار حفظ الرغبات.

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

مواد الصف الاول الثانوي 2024 

تنقسم مواد الصف الأول الثانوي 2024 إلى مواد اساسية تضاف إلى المجموع وعددهم 10 مواد، ومواد لا تضاف إلى المجموع وعددهم 3 مواد.

أولًا: المواد الأساسية التي يدرسها طالب الصف الأول الثانوي ويمتحن فيها تحريريًا وتضاف درجاتها للمجموع:

- اللغة العربية.

- اللغة الأجنبية الأولى.

- اللغة الأجنبية الثانية.

- الجبر وحساب المثلثات.

- الهندسة التحليلية.

- التاريخ.

- الجغرافيا.

- الفلسفة والمنطق.

- الفيزياء.

- الكيمياء.

- الأحياء.

ثانيًا: المواد التي يؤدي الطالب الامتحان فيها ولا تضاف درجاتها للمجموع:

- التربية الدينية.

- التربية الوطنية.

- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2024 إلكتروني

 

شروط تقديم الصف الأول الثانوي 2024 

لا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

سيتم قبول الطلاب في تقديم الصف الأول الثانوي حسب المربع السكني.

يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

لا يسمح بقبول أي طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.

سيتم قبول الطلاب حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

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