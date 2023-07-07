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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2024 القاهرة

ويستطيع أولياء أمور الطلاب التابعين لمحافظة القاهرة معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، عبر الإعلان عن ظهورها رسميا عبر هذا الرابط http://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten 

 

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2024 

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2024 الاسكندرية

ويبحث أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية.

وعقب الإعلان رسميا عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 الإسكندرية بالرقم القومي سيتم تفعيل الرابط عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية من هنــا ttps://www.kg-alex.com/ 

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2024 الاسكندرية

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 -2024 الإلكتروني للمدارس الثانوية العامة والفنية

أوراق تقديم رياض الأطفال 2024

فور ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 يبدأ أولياء الأمور في إجراءات التقديم في المدارس من خلال تقديم الأوراق التالية:

إحضار شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

 ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

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وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم رياض أطفال للعام الدراسي 2023/ 2024 إلكترونيا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، خلال الفترة من 1 يونيو على أن يستمر التقديم لمدة شهر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم شروط تقديم رياض الأطفال لهذا العام كالتالي: 

يتاح تقديم رياض الأطفال 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ألكترونيا فقط 

يتم تقديم رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة من 1 يوليو وحتى نهاية الشهر.

تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 يكون عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.

سن التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومي والرسمي والرسمي لغات، يبدأ من 4 سنوات وحتى 6 إلا يوم على أن يحسب السن في 1 أكتوبر 2023، وتكون أولوية القبول للأطفال الأكبر وفقًا للأماكن المتاحة في كل إدارة تعليمية.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2024 مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

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