لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2024 إلكتروني

تستقبل في هذه الأثناء منصة المدارس الثانوية العام والفنى 3 سنوات طلبات تقديم الصف الاول الثانوي 2023 إلكترونيا عبر بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم.

تقديم الكتروني للصف الاول الثانوي

وعبر لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 الكتروني يتم استقبال تقديم الكتروني للصف الاول الثانوي

موقع تقديم ثانوي عام.. انشاء الايميل الموحد

خلال تقديم الصف الاول الثانوي 2023 ألكترونيا إذا كان المتسخدم طالب يقوم بالدخول من هنا https://login.emis.gov.eg

يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي: الرقم القومي وكود الطالب وذلك لـ إنشاء الايميل الموحد.

ثم ينتقل للصفحة التالية وادخال البيانات: البريد الالكتروني و رقم الموبايل وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور .

تظهر صفحة بيانات الطالب: الاسم والمديرية والإدارة التعليمية والمدرسة والدرجة .

يمكنك من خلال الصفحة التعرف على معلومات التنسيق وخريطة التنسيق من خلال الضغط على الاختيارات .

اما اذا كان ولي الأمر هو من يقوم بالتسجيل يقوم بالدخول من هنا https://login.emis.gov.eg

واتباع التعليمات

اوراق تقديم الصف الاول الثانوي 2024

عدد ٥ صور للطالب ٤× ٦ مكتوب عليها الإسم

صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه

شهادة ميلاد كمبيوتر شخصية للطالب و٣صور منها

صورة شهادة وفاة الأب للطلاب الأيتام

ملف التقديم ويحتوي على طلب الالتحاق والدمغات والطوابع المقررة

استمارة التقديم الإليكترونية و٣صور منها

استمارة النجاح في الإعدادية 2023 و٣صور منها

إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و٣صور منه

شروط تقديم الصف الاول الثانوي 2024

لا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

سيتم قبول الطلاب في تقديم الصف الأول الثانوي حسب المربع السكنى.

يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

لا يسمح بقبول أي طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.

سيتم قبول الطلاب حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.