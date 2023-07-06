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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023، هي محل بحث أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية عقب انتهاء المدة المحددة لتنسيق رياض الاطفال، والذي استمر لمدة شهر، حيث من المتوقع أن تعلن المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن نتيجة التنسيق خلال الساعات المقبلة.

ازداد البحث عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنباء إعلان نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالإسكندرية، حيث قام أولياء الأمور بالتقديم إلكترونيا واختيار 20رغبة من المدارس الرسمية لغات والمميز للالتحاق ابنائهم بها.

التنسيق لرياض الاطفال 2023

تم فتح باب التقديم لتنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمي لغات و الرسمي لغات مميز  للعام الدراسي 2023/2024، حيث بدأ التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 1إلى 30 يونيو 2023، عبر الروابط الآتية:
www.kg-alex.com
www.alex-edu.com

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023


وجاءت شروط التقديم كالتالي:

- سن التقدم لرياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2023/2024 من مواليد 2/10/2017 حتى مواليد 1/10/2019 ويتم القبول وفقا للسن وكثافة والكثافة ورغبات ولي الأمر.
-يتم رفع محتويات ملف التقدم مجانا على موقع المديرية( طلب الالتحاق- إقرار ولي الأمر- اسماء وعناوين الروضات بالإدارات التعليمية) بصيغة pdf.

- يجب مراعاة تدقيق الرقم القومي للطفل كما في شهادة الميلاد، حيث لا يتعد بأي نتيجة تنسيق برقم قومي خطأ.

- مراعاة استيفاء كل الرغبات المتاحة الموجودة بالاستمارة، يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولي الأمر/ من لديه الولاية التعليمية وتحت مسؤوليته.

-عند وجود خطأ بالبيانات التعديل لا يتم إلا بحضور ولي الأمر،او من لديه ولاية تعليمية، بعد كتابة إقرار بالتعديل، والتعديل لمرة واحدة فقط.

يجب دفع المصروفات في خلال 15 يوم بعد اعلان النتيجة، ويعد عدم دفع المصروفات في المدة المحددة وفق الإقرار الذي تم التوقيع عليه بواسطة ولي الأمر، تنازلًا عن حق نجله في الترشح للمدرسة التي تم تنسيقه عليها.

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