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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. من أكثر الموضوعات بحثا على “جوجل” خلال الساعات الماضية، إذ بدأ العد التنازلي للكشف عن موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023، إذ من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق بعد غلق باب الالتحاق للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال والذى سيكون فى نهاية شهر يونيو، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكخدمة لأولياء الأمور ننشر في التقرير التالي موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023:

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي كالتالي:

الدخول على موقع الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة من هنا.

إدخال الرقم القومي.

الضغط على “بحث”، وستظهر نتيجة التنسيق النهائية.

وفي سياق متصل، كانت أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية سيكون من خلال موقع الوزارة، موضحة أن الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 الاستعلام بالرقم القومي سيكون عبر الموقع، وأوضحت الوزارة طريقة الاستعلام على النحو التالي:

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

- البحث عن استعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال.

- يحدد نوع التعليم المتقدم له الطالب.

- إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

- إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على استعلام.

- تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

التقديم للصف الأول الابتدائي

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال


- لا يقل سن الطالب المتقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال عن4 سنوات.

- لا يزيد عمر الطالب المتقدم لرياض الأطفال عن 6 سنوات.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023 بالرقم القومي

موعد التقديم للطلاب للالتحاق بالصف الاول الابتدائي ومرحلة رياض الاطفال


يذكر أنه قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد التقديم للطلاب للالتحاق بالصف الاول الابتدائي ومرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2023- 2024،حيث ان الموعد التي حددته الوزارة لبدء التسجيل هو اول يوم من شهر يونيو،  وتستمرا فتره التسجيل حتى 30 من نفس شهر يونيو لعام 2023.            

رابط  إنشاء حساب للأب أو لولي الأمر والحصول على كلمة المرور

http://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx

رابط التقديم للصف الاول الابتدائي

https://prim.emis.gov.eg/

رابط التقديم للصف الاول رياض الاطفال

https://kg.emis.gov.eg/

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