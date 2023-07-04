رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023 بالرقم القومي

تعلن محافظة الاسكندرية نتيجة تنسيق رياض الأطفال عقب انتهاء عمليات التقديم للمدارس وعدد الفصول الشاغرة ، ووفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية رابط الكتروني تقديم رياض الأطفال للمدارس اللغات الانجليزية والفرنسية ، على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية من خلال نفس الرابط الذي تعرضه الدستور في التقرير التالي.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023

يستطيع أولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية من خلال الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية او الضغط على الرابط التالي من هنا.

وفي الخطوة التالية اختيار أيقونة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي والتي ستظهر بعد إعلان النتيجة رسميًا، تسجيل الرقم القومي للطفل، اضغط على استعلام، ستظهر المدرسة المرشحة للطفل.

ولم يتم حتى الآن تحديد توقيت لاعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية ، والتي تتيح حتى الآن تقديم رياض الأطفال للمدارس اللغات الانجليزية والفرنسية بالإضافة إلى مدرسة برج العرب اللغات الإنجليزية.

تقديم رياض أطفال الاسكندرية لغات 2023

يستطيع أولياء الأمور الراغبين في تقديم رياض أطفال الإسكندرية لغات الضغط على الرابط السابق والخاص بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب وولي الأمر ، والمدرسة التي يريد الالتحاق بها.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية سن التقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات للعام الدراسى 2023/2024 ليكون من مواليد 2/10/2017 حتى مواليد 1/10/2019، ويتم القبول وفقاً للسن والكثافة و رغبات ولى الأمر، وذلك حتى 30/6/2023 .

مع مراعاة استيفاء كل الرغبات المتاحة الموجودة بالاستمارة ، يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولى الأمر / من لديه الولاية التعليمية وتحت مسئوليته، يجب على ولى الأمر الاطلاع على التعليمات الموجودة بمحتويات الملف قبل ملء البيانات والرغبات، وعند وجود خطأ بالبيانات التعديل لا يتم إلا بحضور ولى الأمر أو من لديه ولاية تعليمية بعد كتابة إقرار بالتعديل والتعديل لمرة واحدة فقط.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية على دفع المصروفات فى خلال 15 يوم بعد إعلان النتيجة ويعد عدم دفع المصروفات فى المدة المحددة وفق الاقرار الذى تم التوقيع عليه بواسطة ولى الأمر تنازلا عن حق نجله فى الترشح للمدرسة التي تم تنسيقه عليها .