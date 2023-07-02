نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

أنهت بعض المحافظات تقديم رياض الأطفال وتستعد لإعلان تنسيق رياض الأطفال عبر بوابتها الإلكترونية، حيث وفرت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات روابط الكترونية لتقديم رياض الأطفال ومن خلالها يمكن أيضًا متابعة تنسيق رياض الأطفال وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهرة

يتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من خلال الرابط الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والذي قام أولياء الأمور بالتقديم من خلاله، وفق الشروط التي حددتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بحيث يكون سن المتقدم من 4 إلى 6 سنوات ويكون التقديم للطالب في الإطار الجغرافي لمحل سكنه.

ويستطيع أولياء الأمور معرفة تنسيق رياض الأطفال القاهرة والتي سيتم الإعلان عنها بداية من شهر سبتمبر المقبل عن طريق الخطوات التالية :

أولا الدخول عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://cairomoe.net/kg

ومع بداية ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال سيتم تفعيل بعض الأيقونات الجديدة، فقم باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول في المدارس، تحديد نوع التعليم المتقدم له الطالب والمرحلة الدراسية، إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك، الضغط على كلمة استعلم، عرض نتيجة .

تنسيق رياض اطفال الاسكندرية

وفرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية نتيجة تنسيق رياض أطفال عقب انتهاء مرحلة التقديم التي بدأت بداية الشهر الماضي وانتهت مع نهاية، ويستطيع أولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية من خلال الضغط على الرابط التالي https://kg-alex.com/

وتستمر مرحلة تقديم رياض الأطفال بالإسكندرية للمدارس الرسمية لغات سواء انجليزي أو فرنسي، إذ يقوم ولى الأمر بالتقدم بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، ويقوم ولى الأمر بكتابة رغباته، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن ما عدا إدارة برج العرب فهى للأطفال القاطنين بإدارة برج العرب فقط طبقا لعنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى، يجب مراعاة استنفاد كل الرغبات ( 20 رغبة) الموجودة بالاستمارة.