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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 .. ورابط التقديم

طلاب
طلاب

يترقب موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 الطلاب الحاصلين على مجموع في الشهادة الإعدادية يؤهلهم للإلتحاق المدارس الثانوي العام وفقا للتنسيق في محافظة إقامتهم والتي أعلنت عنه مديريات التربية والتعليم خلال الأسابيع الماضية عقب حصر نسبة نجاح الطلاب والمدارس الثانوي الخاصة بكل نوع تعلمي في المحافظة.

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 خلال الفترة من يوم 1 - 30 يوليو 2023، وذلك بشكل إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للطلاب التقديم طوال الـ 24 ساعة بإدخال البيانات وإتباع الخطوات الإلكترونية.

ويتم تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم عبر الموقع الإلكتروني والتي تشمل ( أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح المؤقت، أصل شهادة ميلاد الطالب، إيصال دفع المصروفات الدراسية للعام الجديد، صورة بطاقة ولي الأمر، 5 صور شخصية حديثة، ملف ورقي للتقديم) ولا ينظر لطلبات التقديم غير مكتملة الأوراق لذلك يجب على الطالب التأكد من انتهاء عملية التحميل.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وخطوات التسجيل على موقع التنسيق

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موعد نتيجة القبول في المدارس الثانوية 2024

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتائج طلبات التقديم في المدارس الثانوي بكافة أنواعها (زراعي، صناعي، تجاري، تمريض، ….) من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، وذلك من منتصف شهر أغسطس حيث يتم منح الطالب وولى الأمر فترة زمنية للتقديم بالأوراق المطلوبة في المدارس.

يتم فحص كافة أوراق التقديم للطلاب والتأكد من صحتها واكتمالها وحصول الطالب على مجموع الدرجات اللازمة للتقديم وفقا للتنسيق في المحافظة ثم تحديد موعد لإجراء اختبارات القبول والتي تجريها كافة المدارس للطلاب الجدد لتحديد مستوى الطالب التعليمي واختيار الفصل الذي يتناسب مع الطالب في المدرسة.

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تنسيق الثانوية العامة في كافة المحافظات 2023-2024

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 وتنسيق كل محافظة محور اهتمام أولياء الأمور حيث جاء التنسيق في المحافظات كما يلي:-

  • تنسيق المدارس الثانوي في القاهرة 245 درجة.
  • تنسيق المدارس الثانوي في الشرقية 238 درجة.
  • تنسيق المدارس الثانوي في الجيزة 255 درجة.
  • تنسيق المدارس الثانوي في المنيا 230 درجة.
  • تنسيق المدارس الثانوي في أسيوط 240 درجة.
  • تنسيق المدارس الثانوي في المنوفية 230 درجة.
  • تنسيق المدارس الثانوي في الإسكندرية 225 درجة.
  • تنسيق المدارس الثانوي في قنا 240 درجة.

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