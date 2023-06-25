حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد بالمحافظات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تردد من أنباء، بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هى وفقاً لما هو متبع خلال السنوات السابقة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.