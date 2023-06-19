الصين: تعزيز التنسيق مع واشنطن على كافة الأصعدة

أعلنت الخارجية الصينية، الاثنين، تعزيز التواصل والتنسيق مع واشنطن بجميع المجالات وعلى كل الأصعدة ، وفق وسائل إعلام صينية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية اليوم إن وزير الخارجية الصيني تشين جانج سيزور الولايات المتحدة بعد تلقيه دعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وفق وكالة رويترز الاخبارية.

وأخبر بلينكين شي جين بينج أن الولايات المتحدة لا تدعم الاستقلال التايواني، بعد مواجهة تهدئة التوترات.

كما أكد وزير خارجية تايوان أنتوني بلينكين ، موقف الولايات المتحدة من سياسة الصين الواحدة أثناء لقائه مع الزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين ، قائلاً إنها لا تدعم استقلال تايوان وأن احتواء اقتصاد الصين ليس هدفًا أمريكيًا.

وفي حديثه للصحافة في السفارة الأمريكية في بكين، قال بلينكين إن جميع اجتماعاته مع كبار المسؤولين في الصين كانت بناءة وأكد أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين يجب ألا "تنحرف إلى الصراع".

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة تتبنى سياسة "صين واحدة" ولا تدعم استقلال تايوان، لكنها تشعر بالقلق إزاء "الأعمال الاستفزازية" الصينية على طول مضيق تايوان.

فيما يتعلق بمسألة العقوبات، أخبر بلينكين المسؤولين الصينيين أن الولايات المتحدة لا تحاول "احتواء" النمو الاقتصادي الصيني ، لكنها تحاول حماية "تقنيات محددة" مهمة للأمن القومي.

وأبلغ شي بلينكين خلال الاجتماع أنه يأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة "موقفًا عقلانيًا وعمليًا" من شأنه "استقرار العلاقات الصينية الأمريكية وتحسينها" ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وأشار شي إلى أنه خلال زيارة بلينكين ، حقق كلا البلدين "تقدمًا وتوصلا إلى اتفاق بشأن بعض القضايا المحددة"، وفقًا لقراءة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.