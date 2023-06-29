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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وخطوات التسجيل على موقع التنسيق

رابط تقديم الصف الاول
رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023

رابط التقديم للصف الاول الثانوي.. يبحث الكثيرون من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عبر محرك البحث "جوجل" عن الرابط المباشر للتقديم بالصف الأول الثانوي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التقديم للصف الاول الثانوي بمدارس الثانوية الفنية والثانوي العام وكافة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد وقد تم إصدار موقع رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم  وذلك لتسهيل عملية التنسيق والعمل على تحسين جودة التعليم بمصر

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023

الدستور"  تستعرض في السطور التالية رابط تقديم الصف الاول الثانوي وخطوات التسجيل.

عرضت وزارة التربية والتعليم مؤخراً عدد محدود من الضوابط والممارسات الخاصة بعملية التقديم وذلك من أجل تيسير عملية التنسيق بالمرحلة الثانوية ومن أكثرها أهمية ما يلي سيتم تنفيذ مجموعة كبيرة من المهام من خلال مسؤول منصة التنسيق عن المرحلة الثانوية ومنها تسجيل قائمة بيانات المسؤولين لتنسيق التعليم العام والتعليم الفني.

كما وقد تم تعيين مسؤول متخصص بالمنصة للمرحلة الثانوية بكل مديرية لإمكانية  تقديم كافة بياناته للإدارة العامة وقواعد البيانات.

وإضافة إلى كود الموظف والاسم الرباعي وإدراج رقم الهاتف الخاص ثم إرسال كافة هذه البيانات عبر البريد الإلكتروني خلال إخطار معتمد عبر مدير المديرية.

خطوات التقديم للصف الاول الثانوي 2023

وهناك  عدة  خطوات  لابد من اتباعها لإمكانية الدخول إلى الرابط الرسمي للتقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة والفنية من عبر اتباع الخطوات الآتية:

  1. تسجيل الدخول لموقع تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 من خلال الرابط التالي من هنا.
  2. بعد الدخول عبر الرابط يتطلب تسجيل الدخول عبر إدراج البريد الإلكتروني الخاص للطالب ثم إدراج كلمة مرور خاصة وتسجيل بالحساب الشخصي.
  3. ويتم اختيار أيقونة التنسيق ومن ثم  يتم اختيار نوع التعليم للثانوي على حسب مجموع الطالب.
  4. ثم النقر بعد ذلك فوق تسجيل الرغبات ويتوجب اختيار المدارس المتواجدة بمحيط السكن.
  5. وفور  تسجيل الرغبات  يتم الضغط على  زر مراجعة الرغبات والضغط بعد ذلك على حفظها.
  6. سيتم النقر فوق زر إرسال الاستمارة.

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وموعد التقديم

كما أن  تم الإعلان  مؤخرًا من خلال وزارة التربية والتعليم الفني عن تفعيل الرابط الإلكتروني خاص بتقديم كافة الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام المقبل سواء إذا كان للثانوي الفني أو العام على مستوى الجمهورية كاملة تحسبا للتنسيق بالمحافظات.

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