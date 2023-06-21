رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 بالمدارس الحكومية عبر موقع تنسيق الثانوية

تزايدت معدلات البحث عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024 والحد الأدنى للقبول في المدارس بعد بدأ إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 في أغلب المحافظات، وفقاً لنسب النجاح في الشهادة الإعدادية بكل محافظة وأعداد الطلاب.

موعد التقديم للصف الأول الثانوي 2023

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع بدء موعد التقديم للصف الأول الثانوي 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر تفعيل رابط موقع تنسيق الثانوية العامة لاستقبال طلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة في جميع المحافظات، مع بداية فتح باب التقديم، وفقاً للمواعيد المقرر رسميا من وزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023

ونستعرض لكم خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 عبر السطور التالية:-

أولًا:- دخول موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 عبر رابط https://tansiksec.emis.gov.eg/

https://tansiksec.emis.gov.eg/ ثانيًا:- كتابة البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

ثالثًا:- إدخال كلمة المرور الخاصة به.

رابعًا:- اختيار أيقونة التنسيق.

خامسًا:- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقًا لمجموع الطالب.

سادسًا:- اضغط على تسجيل رغبات المدارس المراد الالتحاق بها.

سابعًا:- الضغط على حفظ الرغبات.

أخيرًا:- الضغط على إرسال الاستمارة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات