رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 بالمدارس الحكومية عبر موقع تنسيق الثانوية
تزايدت معدلات البحث عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024 والحد الأدنى للقبول في المدارس بعد بدأ إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 في أغلب المحافظات، وفقاً لنسب النجاح في الشهادة الإعدادية بكل محافظة وأعداد الطلاب.
موعد التقديم للصف الأول الثانوي 2023
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع بدء موعد التقديم للصف الأول الثانوي 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، من شهر يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر، أنه من المقرر تفعيل رابط موقع تنسيق الثانوية العامة لاستقبال طلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة في جميع المحافظات، مع بداية فتح باب التقديم، وفقاً للمواعيد المقرر رسميا من وزارة التربية والتعليم.
رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023
ونستعرض لكم خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 عبر السطور التالية:-
- أولًا:- دخول موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 عبر رابط https://tansiksec.emis.gov.eg/
- ثانيًا:- كتابة البريد الإلكتروني الموحد للطالب.
- ثالثًا:- إدخال كلمة المرور الخاصة به.
- رابعًا:- اختيار أيقونة التنسيق.
- خامسًا:- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقًا لمجموع الطالب.
- سادسًا:- اضغط على تسجيل رغبات المدارس المراد الالتحاق بها.
- سابعًا:- الضغط على حفظ الرغبات.
- أخيرًا:- الضغط على إرسال الاستمارة.
تنسيق الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات
- الثانوية العامة 2023 فى القاهرة 245 درجة
- تنسيق محافظة الشرقية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 238 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة بمجموع 255 درجة
- تنسيق محافظة المنيا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
- تنسيق محافظة أسيوط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
- تنسيق محافظة القليوبية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
- تنسيق محافظة الغربية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 237 درجة.
- تنسيق محافظة المنوفية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
- تنسيق محافظة الإسماعيلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
- تنسيق محافظة الإسكندرية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.
- تنسيق محافظة سوهاج للثانوية العامة 2023-2024 نحو 258 درجة.
- تنسيق محافظة الدقهلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 250 درجة.
- تنسيق محافظة كفر الشيخ للثانوية العامة 2023-2024 نحو 252 درجة.
- تنسيق محافظة دمياط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
- تنسيق محافظة السويس للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.
- تنسيق محافظة قنا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
- تنسيق محافظة بورسعيد للثانوية العامة 2023-2024 نحو 244.5 درجة.