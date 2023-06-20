الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بكفر الشيخ للعام الدراسي 2023-2024

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، درجات القبول بالتعليم الفني، "تجاري، فندقي، زراعي، صناعي" للعام الدراسي 2023-2024،  بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني، ومتابعة المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، درجات القبول بالتعليم الفني.


وأكد المحافظ، أن درجات القبول بالتعليم التجاري نظام الثلاث سنوات 155 درجة للبنين أو البنات، والخدمات تعليم تجاري 140 درجة، والتعليم الفندقي مدرسة سيدى غازى الثانوية الفندقية 200 درجة "للبنين والبنات"، وبيلا الثانوية الفندقية 220 درجة للبنين والبنات، وكفر الشيخ الثانوية الفندقية العسكرية 200 درجة،"بنين وبنات"، والخدمات للتعليم الفندقي 170 درجة. 


أما درجات التعليم الصناعي المزدوج، كفر الشيخ بنات الصناعية 160 درجة، وقلين الصناعية للبنات 160 درجة، وبيلا الصناعية بنات 155 درجة، وجميعهم مهنة الملابس الجاهزة، ولا بد من اجتياز الاختبار الذي تعقده المدرسة والمصنع.


أما التعليم الزراعي، مدرسة كوم دميس الزراعية 170 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة فوه الزراعية 175 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة قلين الزراعية ودسوق الزراعية وبيلا الزراعية 190 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة كفر الشيخ الزراعية 210 رجة، للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة العمار الزراعية 190 درجة للبنين والبنات، ومدرسة كوم الحجر الزراعية 205 للبنين والبنات، والخدمات للمدارس الزراعية 140 درجة.

تنسيق تعليم كفر الشيخ الثانوية العامة الزراعة

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