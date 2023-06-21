الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد التقديم الصف الأول الثانوي العام لعام 2024 والمستندات المطلوبة بالمدارس

طلاب
طلاب

يترقب الطلبة والطالبات الناجحين للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالشهادة الإعدادية، تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

موعد التقديم الصف الاول الثانوى العام لعام 2024

ووفقاً لما قررته وزارة التربية والتعليم، سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا للصف الأول الثانوي العام بداية من يوليو المقبل، وذلك وفقا للمواعيد التي تتيحها وزارة التربية والتعليم لتقديم الصف الأول الثانوي.

ومن المقرر أن تبدأ منصة تنسيق الثانوي العام والدبلومات استقبال طلبات الطلاب للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024 الكترونيًا، وفقا للمواعيد التي تعلنها التربية والتعليم رسميا خلال يونيو الجاري، والتي من المتوقع أن تكون من بداية يوليو حتى منتصف أغسطس المقبل.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 والمستندات المطلوبة

محافظ الفيوم يعتمد تنسيق التعليم الثانوي العام بـ233 درجة

خطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2024

وستحدد وزارة التربية والتعليم آلية التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي، فور بدء التقديم رسميا على منصة تنسيق الثانوي العام والدبلومات، وهي كالآتي:

اولا : 
الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية من هنا.
ثانيا : التسجيل بالدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

ثالثا : سوف ستظهر صفحة الملف الشخصي بعد تسجيل الدخول، وهذه الصفحة تحتوي على بيانات الطالب مثل اسم الطالب ومديرية التربية والتعليم والمنطقة التابع لها وأخر ميعاد للتقديم في تلك المديرية.

رابعا : الضغط على زر «الدخول إلى التنسيق»
الدخول لصفحة «معلومات التنسيق»، وهذه الصفحة تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم.

خامسا : الضغط على زر «المزيد» لإظهار المعلومات كاملة.
ثم الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق والتي تحتوي على جزء التعليم العام وهو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية.

الأوراق المطلوبة للتقديم 

كما تتيح منصة تنسيق الثانوية، التقديم للصف الأول الثانوي للتعليم الفني والعام، وبعد التقديم الإلكتروني والقبول، يتعين على الطالب تقديم الأوراق لتأكيد تسجيله في المدرسة، ويتضمن ملف التقديم الورقي المستندات الآتية:

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و 3 صور منها.
أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.
إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.
صورة بطاقة ولي الأمر.
عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.
شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
ملف ورقي للتقديم.

الأول الثانوي العام بالشهادة الإعدادية تنسيق المدارس الثانوية تقديم الصف الأول الثانوي تسجيل الدخول دفع المصروفات شهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

وزيرة البيئة تعلن بدء دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر

في البوست الأخير.. قائد الغواصة المفقودة يتوقع الكارثة ويكشف سر اختفائها

حضرها وزير العدل .. 3 أحداث مهمة للهيئات القضائية على مدار أسبوع

الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى باريس للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين