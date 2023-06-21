موعد التقديم الصف الأول الثانوي العام لعام 2024 والمستندات المطلوبة بالمدارس

يترقب الطلبة والطالبات الناجحين للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالشهادة الإعدادية، تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

موعد التقديم الصف الاول الثانوى العام لعام 2024

ووفقاً لما قررته وزارة التربية والتعليم، سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا للصف الأول الثانوي العام بداية من يوليو المقبل، وذلك وفقا للمواعيد التي تتيحها وزارة التربية والتعليم لتقديم الصف الأول الثانوي.

ومن المقرر أن تبدأ منصة تنسيق الثانوي العام والدبلومات استقبال طلبات الطلاب للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024 الكترونيًا، وفقا للمواعيد التي تعلنها التربية والتعليم رسميا خلال يونيو الجاري، والتي من المتوقع أن تكون من بداية يوليو حتى منتصف أغسطس المقبل.

خطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2024

وستحدد وزارة التربية والتعليم آلية التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي، فور بدء التقديم رسميا على منصة تنسيق الثانوي العام والدبلومات، وهي كالآتي:

اولا :

الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية من هنا.

ثانيا : التسجيل بالدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

ثالثا : سوف ستظهر صفحة الملف الشخصي بعد تسجيل الدخول، وهذه الصفحة تحتوي على بيانات الطالب مثل اسم الطالب ومديرية التربية والتعليم والمنطقة التابع لها وأخر ميعاد للتقديم في تلك المديرية.

رابعا : الضغط على زر «الدخول إلى التنسيق»

الدخول لصفحة «معلومات التنسيق»، وهذه الصفحة تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم.

خامسا : الضغط على زر «المزيد» لإظهار المعلومات كاملة.

ثم الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق والتي تحتوي على جزء التعليم العام وهو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

كما تتيح منصة تنسيق الثانوية، التقديم للصف الأول الثانوي للتعليم الفني والعام، وبعد التقديم الإلكتروني والقبول، يتعين على الطالب تقديم الأوراق لتأكيد تسجيله في المدرسة، ويتضمن ملف التقديم الورقي المستندات الآتية:

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و 3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

ملف ورقي للتقديم.