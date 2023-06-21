الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد تنسيق التعليم الثانوي العام بـ233 درجة

محافظ الفيوم يعتمد
محافظ الفيوم يعتمد تنسيق التعليم الثانوى العام بـ 233 درجة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، للعام الدراسي 2024/2023، وذلك بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. 

وأوضح محافظ الفيوم أنه تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023م، على مستوى محافظة الفيوم بمجموع 233 درجة.

والمدارس الفنية الفندقية بمجموع 195 درجة، ومدرسة الفيوم الفندقية بدمو 200 درجة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج صناعي وتجاري بمجموع 200 درجة.

وتراوحت درجات القبول بالمدارس الفنية الزراعية، كما يلي، 147 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية، و140 لمدرسة طامية الزراعية المشتركة، و 143 درجة للقبول بمدرستى أبشواي الزراعية، والهواري الزراعية بسنورس.

كما تم اعتماد درجات القبول بمدارس التعليم الفنى الصناعي، ففي مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية بنين 165 درجة، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية 160 درجة، ومدرسة الفنية بنات الجديدة 173 درجة ومدرسة العبور الفنية بنات بدسيا 150 درجة، ومدرسة الفنية بنات بسنورس ومدرسة هوارة الفنية الصناعية 170 درجة، والفنية بنات بالحادقة 190 درجة، والفنية بنات بالعدوة ومدرسة ناصر الصناعية 150 درجة، ومدرسة ابوكساة الصناعية بنين 140 درجة، ومدرسة الشهيد يحي البحيري 155 درجة، والشهيد على احمد راغب 160 درجة، ومدرسة ابوكساة الفنية بنات 180 درجة.

وفي مدارس التعليم التجاري على مستوى المحافظة، كالتالي مدرسة الفيوم التجارية 175 درجة، والتجارة بنات بالصوفي 150 درجة، ومدرسة على فراج التجارية ومدرسة اللاهون التجارية وحافظ عبدالعزيز التجارية بإطسا وهدى محجوب التجارية بيوسف الصديق والجارحي التجارية بيوسف الصديق وأبوجنشو التجارية 160 درجة، ومدرسة سنرو 145 درجة، ومحمود حمزاوي التجارية 180 درجة.

وكانت قد استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، 18 طالبا وطالبة من المشاركين في بطولة مايكروسوفت الدولية 2023 والذين تم تصعيدهم للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وأعربت عن سعادتها بما حققوه ومتمنية لهم الفوز وتمثيل مصرنا الحبيبة على المستوى الدولى.

مسابقة مايكروسوفت هي بطولة دولية تُعقد حول العالم لاختيار أفضل الطلاب في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس وتشارك محافظة الفيوم في البطولة للعام الثالث على التوالي.

محافظ الفيوم يعتمد تنسيق التعليم الثانوي العام 233 درجة

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