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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كي جي وان.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبي بالرقم القومي 2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يتساءل الآلاف من أولياء الأمور في مختلف المحافظات عن  نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي  وكيفية الاستعلام  عن النتيجة للتأكد من إلحاق أبنائهم بالمدارس التجريبي وإن لم تكن نتيجة التنسيق القبول يرغب الأهالي في البحث عن البديل من المدارس الخاصة اللغات أو المدارس العامة.

تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023-2024 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023-2024 بالرقم القومي للمقبلين على الدراسة بها والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي القادم بجميع المحافظات.

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023- 2024 رياض الأطفال وأولى ابتدائي

رابط وخطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية رياض الأطفال

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

وأتاحت الوزارة رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 والذي من خلاله يتمكن ولي الأمر معرفة المدرسة الحكومية التي تم قبول ابنه وابنته بها في رياض الأطفال KG1 2024.

وكانت الوزارة قد أعلنت فتح رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023- 2024 بالمدارس التجريبية والرسمية لغات وعربي عقب الانتهاء من التسجيل بجميع المحافظات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبي  بالرقم القومي 2024

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تلقي طلبات الالتحاق بالمدارس بداية من يوم الخميس 1 إلى الجمعة 30 يونيو 2023، مؤكدًا أن عقب هذا التاريخ ستعلن المحافظات نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 للمدارس التجريبية لغات وعربي.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومي

ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع  على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومي 2024 ادخل على الرابط التالى واتباع الخطوات الأتية: 

ادخل على هذا الرابط.

ادخل الرقم القومي للطفل.

اضغط على أيقونة بحث.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الجيزة 

وللحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الجيزة ادخل على هذا الرابط واكتب البيانات المطلوبة عقب إعلانها.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وكشفت الوزارة كيفية نتيجة تنسيق رياض الاطفال تجريبي موضحة أن إعلان النتائج للمدارس الرسمية والتجريبي للعام المقبل 2024 ستكون إلكترونية وليس عن طريق المدارس أو الإدارات التعليمية، ولكنها ستتاح عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت، ولذلك عليك اتباع الآتي:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظتك.

ادخل على نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

اكتب الرقم القومي للتلميذ.

اضغط على بحث.

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موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023- 2024 رياض الأطفال وأولى ابتدائي

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