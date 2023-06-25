تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية تسجيل رياض الأطفال وفق الشروط التي حددتها إدارة الأزهر الشريف لاستقبال الطلاب في هذه المرحلة والتي تمتد لعدة أسابيع في جميع المعاهد الأزهرية المنتشرة في الجمهورية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط وخطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية رياض الأطفال .

رابط التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية رياض الأطفال

يستطيع أولياء الأمور الراغبين في التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية رياض الأطفال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو الضغط على الرابط التالي مباشرة https://azhar.gov.eg/tnsek/Application.aspx

قم بملأ البيانات الموجودة أمامك كاملة وهي «بيانات التلميذ – بيانات ولي الأمر- بيانات رغبات المعاهد المراد الإلتحاق بها ، ووضع علامة الموافقة على الفقرة الأخيرة من الاستمارة الإلكترونية وهي كما جاءت على بوابة الأزهر الإلكترونية كالتالي: أقر أنا ولى أمر التلميذ المذكور أنى قمت بتسجيل البيانات واختيار الرغبات بالموقع الالكتروني للتقديم بمعرفتي وعلى مسؤوليتي الشخصية.

وتهيب إدارة الأزهر الشريف بأولياء الأمور متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي للمعهد الأزهري .

شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

كما حددت إدارة الأزهر الشريف شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

وأوضح الأزهر الشريف أنه سيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.